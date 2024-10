Neonati sepolti, l’avvocato di Chiara rompe il silenzio (Di martedì 15 ottobre 2024) I giudici del Riesame di Bologna si sono riservati la decisione sulla misura cautelare per Chiara Petrolini. La 21enne è accusata di omicidio e soppressione di cadavere: la ragazza avrebbe partorito e poi sepolto due Neonati nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Tvzap.it - Neonati sepolti, l’avvocato di Chiara rompe il silenzio Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I giudici del Riesame di Bologna si sono riservati la decisione sulla misura cautelare perPetrolini. La 21enne è accusata di omicidio e soppressione di cadavere: la ragazza avrebbe partorito e poi sepolto duenel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.

Neonati sepolti a Traversetolo - Riesame si riserva sul carcere per Chiara Petrolini - La ragazza – assente all’udienza che si è tenuta a porte chiuse – si trova agli arresti domiciliari ma la Procura ha fatto appello chiedendo per lei il carcere. E questo a mio avviso rende gli arresti domiciliari sufficienti” ha detto l’avvocato di Petrolini, Nicola Tria, al termine dell’udienza. La decisione del Riesame dovrebbe arrivare tra qualche giorno. (Lapresse.it)

