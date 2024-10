Nations League –L’Italia insegue la Francia per il primato nel girone ma gli Azzurri sognano il trofeo | trionfo a 750 su Sisal it

Nations League –L’Italia insegue la Francia per il primato nel girone ma gli Azzurri sognano il trofeo: trionfo a 7,50 su Sisal.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – La netta vittoria nei confronti di Israele ha permesso all’Italia di mantenere il primato nel Gruppo 2 di Nations League. A due giornate dal termine della fase a gironi, gli Azzurri hanno un punto di vantaggio sulla Francia e sono pronti ad affrontare le ultime due sfide con l’obiettivo di Sbircialanotizia.it - Nations League –L’Italia insegue la Francia per il primato nel girone ma gli Azzurri sognano il trofeo: trionfo a 7,50 su Sisal.it Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – La netta vittoria nei confronti di Israele ha permesso all’Italia di mantenere ilnel Gruppo 2 di. A due giornate dal termine della fase a gironi, glihanno un punto di vantaggio sullae sono pronti ad affrontare le ultime due sfide con l’obiettivo di

Roger Waters attacca l’Italia : “Vergogna per aver giocato il match di Nations League con Israele” - (Adnkronos) – Roger Waters attacca la Nazionale Italiana di calcio per aver giocato contro Israele nel match di Nations League di ieri. Il musicista ha poi rincarato la […]. L'ex bassista e voce dei Pink Floyd accende la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui non usa mezzi termini: "Vergogna, vergogna Italia". (Periodicodaily.com)

Roger Waters critica l’Italia per la partita di Nations League contro Israele e accende il dibattito - Waters, attraverso la sua musica e le sue dichiarazioni, si è sempre schierato dalla parte di quella che considera giustizia sociale, ed è probabile che continuerà a farlo, anche se questo significa attirare ire e critiche. L’episodio pone alla luce una questione più ampia: oltre a rappresentare il proprio Paese, gli atleti hanno il dovere di essere coinvolti nelle battaglie per la giustizia ... (Gaeta.it)

Roger Waters attacca l’Italia : “Vergogna per aver giocato il match di Nations League con Israele” - Turbato Waters conclude il video esprimendo la sua indignazione e decidendo di spegnere la televisione, dove sta per iniziare la partita: “Devo spegnere, non posso più guardare”. L’ex bassista e voce dei Pink Floyd accende la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui non usa mezzi termini: “Vergogna, vergogna Italia”. (Dailyshowmagazine.com)