Oasport.it - MotoGP, Bagnaia deve sfatare il tabù Phillip Island. I precedenti nel GP d’Australia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Questo weekend il Motomondiale fa tappa in Australia ed in particolare aper il diciassettesimo e quartultimo round della stagione 2024. Si preannuncia una tre giorni oltremodo intensa e spettacolare, con in palio punti fondamentale per la corsa al titolo intra i grandi rivali Jorge Martin e Francesco, separati da soli 10 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale del campionato. Pecco non ha mai vinto in carriera sul meraviglioso circuito oceanico, ma dovrà provare afinalmente ilper avvicinarsi ulteriormente (o passare davanti) a Martinator nel Mondiale. In realtà il pilota torinese ha cominciato nel peggiore dei modi il suo rapporto con il GP, collezionando tre ritiri ed un 11° posto nelle sue quattro apparizioni in Moto3 dal 2013 al 2016.