Lanazione.it - Morto Giuliano Giuntoli: "Esperto di pedagogia"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il Comune di Pontedera si unisce al cordoglio per la scomparsa a 82 anni del professor. "E’ stato figura di riferimento per il nostro territorio, undiche ha lavorato per 40 anni con le famiglie e con le strutture educative", dice l’assessore Francesco Mori. Psicologo, psicoterapeuta, psicologo clinico con esperienze libero professionali e in ambito universitario, aveva lavorato dagli anni ‘80 in Valdera. Aveva dato vita all’associazione Galileo ed era punto di riferimento del Cred #Valdera. I funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa di Albinatico a Ponte Buggianese.