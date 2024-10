Fanpage.it - Morta nel letto contenitore: il fratello 16enne era rimasto ucciso in un incidente in motorino 13 anni fa

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Helen Havey, la 39enne britcasoffocata nel, aveva perso ilLuke in un tragicovicino casa, nella Contea di Durham nel 2011. Il loro papà : "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo"