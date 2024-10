Ilfoglio.it - Mondo di mezzo, la procura ora chiede l’assoluzione per l'ex capogruppo Pd a Roma

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Per Francesco D’Ausilio forse è la fine di un incubo. Oggi ladiha chiesto per luicon la formula piena, “per non avere commesso il fatto”, all’interno Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti