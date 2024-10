Fanpage.it - Minorenne si mette alla guida di un suv e si schianta con un’altra auto: è gravissimo

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) La vettura, un fuoristrada Toyota condotta dal, si è scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con una Ford sulla quale viaggiavano tre persone, due delle quali sono rimaste ferite in modo lieve.