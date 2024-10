Modenatoday.it - Millemilia inaugura un nuovo spazio dedicato ad eventi

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Da capannone industriale in cui si producevano esclusivamente circuiti stampati con tanto di linea galvanica, a struttura modulare in grado di ospitare una serie di servizi per privati e imprese. Ne possono fruire gli amanti delle auto fuori serie, le start up, quanti si occupano di ricerca e