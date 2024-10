Liberoquotidiano.it - Migranti: Renzi, 'centri Albania no rivoluzione ma spot elettorale da 900 mln a spese italiani'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Iinsono "unoche ha certificato il vostro partner Edi Rama che è andato in Tv a dire che questa cosa a noi non serve a niente, serve all'Italia per la campagna. Avete sprecato per questa campagna900 milioni degli. Non state facendo lama solo campagnadei contribuenti", Così Matteoal Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.