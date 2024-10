Meloni, Schlein dica una parola definitiva su Fitto in Ue (Di martedì 15 ottobre 2024) "Spero che la segretaria Elly Schlein su questo metta una parola definitiva" in dichiarazione di voto. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede di replica alla Camera nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo a proposito della posizione del Pd e del partito socialista europeo sull'indicazione di Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente esecutivo della commissione europea. "Mi spaventa che il gruppo socialista, che è a favore della commissione ci dica che non accetta che all'Italia venga riconosciuto un vicepresidente, spero che il Pd voglia farsi sentire con il partito socialista europeo". Quotidiano.net - Meloni, Schlein dica una parola definitiva su Fitto in Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Spero che la segretaria Ellysu questo metta una" in dichiarazione di voto. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiain sede di replica alla Camera nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo a proposito della posizione del Pd e del partito socialista europeo sull'inzione di Raffaelecome commissario e vicepresidente esecutivo della commissione europea. "Mi spaventa che il gruppo socialista, che è a favore della commissione ciche non accetta che all'Italia venga riconosciuto un vicepresidente, spero che il Pd voglia farsi sentire con il partito socialista europeo".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Redditi parlamentari 2024 - per Meloni quasi mezzo milione grazie ai libri - quasi 100mila € per Salvini - Schlein e Fratoianni - Redditi parlamentari 2024: per la Premier Giorgia Meloni (tra le prime a presentare la dichiarazione) quasi mezzo milione di €, precisamente 459. 460, registrando un + 165. 531 anche grazie alla vendita dei libri editi Rizzoli 'Io sono Giorgia' e 'La versione di . 929 in un anno rispetto ai passati 293. (Ilgiornaleditalia.it)

Redditi Parlamentari 2024 : Giorgia Meloni in testa grazie ai suoi libri. Schlein e Fratoianni tra i più "poveri". Chi sale - chi scende - chi manca - La pubblicazione dei redditi parlamentari del 2024 ha portato alla luce un quadro interessante e variegato delle finanze dei nostri rappresentanti. In particolare, il reddito della presidente del... (Leggo.it)

Redditi dei parlamentari : Giorgia Meloni dichiara 459mila euro anche per i suoi libri. Salvini 99mila - Elly Schlein 98mila - Tra i primi a presentalo è la premier Giorgia Meloni. . 531 a 459. Il reddito della presidente del Consiglio, in un anno è aumentato da 293. 460 euro, come si evince dal confronto fra […] L'articolo Redditi dei parlamentari: Giorgia Meloni dichiara 459mila euro anche per i suoi libri. ROMA – Sono stati pubblicati on line i redditi dei parlamentari, sulle pagine personali dei deputati e senatori ... (Firenzepost.it)