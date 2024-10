Meloni oggi in Parlamento, giù mani da Unifil e a muso duro su migranti (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tornerà a ribadire l'inaccettabilità dell'attacco subito da Unifil dalle forze armate israeliane, l'assoluta necessità che la sicurezza dei soldati in missione sia garantita. E, sempre sul fronte caldo della polveriera mediorientale, la convinzione che solo attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese. La premier Giorgia Meloni oggi in Parlamento, giù mani da Unifil e a muso duro su migranti L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tornerà a ribadire l'inaccettabilità dell'attacco subito dadalle forze armate israeliane, l'assoluta necessità che la sicurezza dei soldati in missione sia garantita. E, sempre sul fronte caldo della polveriera mediorientale, la convinzione che solo attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese. La premier Giorgiain, giùdae asuL'Identità.

