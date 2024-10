Iltempo.it - Meloni: "Delega Pnrr a Fitto vale circa 600 miliardi di euro"

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 Lasulla Coesione pernel complesso378(di cui43 per l'Italia), su un bilancio complessivo di 1.200, solo per il ciclo 2021-2027. Senza contare il futuro ciclo di programmazione (al momento non quantificabile ma presumibilmente di portata simile) che sempre la prossima Commissione sarà chiamata a definire insieme con altri Stati membri. Per una Nazione come l'Italia, e specialmente per il Mezzogiorno, si tratta di un interesse nazionale primario", ha sottolineato il Presidente del Consiglio in Senato. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev