Meloni, come promesso non ci sono nuove tasse in manovra (Di martedì 15 ottobre 2024) "Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione. come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti", aggiunge. "Con questo Governo, l'Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani", conclude la premier. Quotidiano.net - Meloni, come promesso non ci sono nuove tasse in manovra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione.avevamo, non ci sarannoper i cittadini". Lo afferma sui social la premier Giorgia. "Rendiamo strutturale il taglio dellesui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti", aggiunge. "Con questo Governo, l'Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani", conclude la premier.

