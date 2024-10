Meloni “Attacco a Unifil è inaccettabile” (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni, per la prima volta in un anno di azioni militari israeliane, le postazioni del contingente militare italiano inquadrato nella missione Unifil delle Nazioni Unite sono state colpite dall’esercito israeliano. Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti, io penso che non si possa considerare accettabile. Ed è esattamente la posizione che l’Italia ha assunto, con determinazione, a tutti i livelli. È la posizione che io stessa ho ribadito al primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. “Pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati”, aggiunge. xb1/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Meloni “Attacco a Unifil è inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni, per la prima volta in un anno di azioni militari israeliane, le postazioni del contingente militare italiano inquadrato nella missionedelle Nazioni Unite sono state colpite dall’esercito israeliano. Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti, io penso che non si possa considerare accettabile. Ed è esattamente la posizione che l’Italia ha assunto, con determinazione, a tutti i livelli. È la posizione che io stessa ho ribadito al primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. “Pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati”, aggiunge. xb1/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni sull'Unifil : "Ingiustificabile l'atteggiamento di Israele". E annuncia il viaggio in Libano - Giorgia Meloni nelle dichiarazioni pre Consiglio Ue ha affrontato le tematiche calde tra conflitti in Europa e Medioriente, ruolo di Fitto, Green Deal, centralità dell'Italia in Europa e migranti. (Ilgiornale.it)

Attacchi a Unifil - Meloni : “Inaccettabile - atteggiamento di Israele è ingiustificato”. Ma specifica : “Cortei dimostrano antisemitismo” - “Ricordare e condannare con forza ciò che è accaduto il 7 ottobre 2023, è il presupposto di ogni azione politica che dobbiamo condurre per riportare la pace in Medio Oriente, perché sempre più le pur legittime critiche a Israele si mescolano con un giustificazionismo verso organizzazioni come Hamas ed Hezbollah, e questo, piaccia o no, tradisce altro”, ha aggiunto. (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni : "Unifil - Israele ingiustificabile". L'appello per Fitto in Ue - "Ricordare e condannare con forza ciò che è accaduto il 7 ottobre 2023 - commenta il presidente del Consiglio - è il presupposto di ogni azione politica che dobbiamo condurre per riportare la pace in Medio Oriente, perchè sempre più le pur legittime critiche a Israele si mescolano con un giustificazionismo verso organizzazioni come Hamas ed Hezbollah, e questo, piaccia o no, tradisce altro. (Iltempo.it)