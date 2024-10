Meloni: “Andrò in Libano, Tajani in Israele e Palestina” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni conferma il suo viaggio in Libano. "E' già previsto che io" ci "vada", dice nel corso del suo intervento in replica al Senato in vista del Consiglio Europeo, "e il ministro degli Esteri Antonio Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la settimana prossima. L'articolo Meloni: “Andrò in Libano, Tajani in Israele e Palestina” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgiaconferma il suo viaggio in. "E' già previsto che io" ci "vada", dice nel corso del suo intervento in replica al Senato in vista del Consiglio Europeo, "e il ministro degli Esteri Antoniosi sta preparando per andare inla settimana prossima. L'articolo: “inin” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

