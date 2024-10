Meloni a Senato: Italia centrale in Ue (Di martedì 15 ottobre 2024) 10.34 La presidente del Consiglio Meloni è al Senato per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Alle 15 sarà alla Camera. "Diversamente da quanto preconizzato da molti e forse sperato da alcuni",l'indicazione di Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione Ue "è conferma di una ritrovata centralità dell' Italia in ambito europeo,rafforzata da un governo credibile che garantisce la stabilità politica".Fitto,sottolinea la premier- "farà valere le ragioni della flessibilità in Ue". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 10.34 La presidente del Consiglioè alper le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Alle 15 sarà alla Camera. "Diversamente da quanto preconizzato da molti e forse sperato da alcuni",l'indicazione di Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione Ue "è conferma di una ritrovata centralità dell'in ambito europeo,rafforzata da un governo credibile che garantisce la stabilità politica".Fitto,sottolinea la premier- "farà valere le ragioni della flessibilità in Ue".

