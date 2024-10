Liberoquotidiano.it - Melchiorre (Fdi): "Costruire centralità medico, paziente e persona"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Attraverso la presentazione di questo testo, che può servire sia ai medici che agli aspiranti tali, parliamo della storia della medicina e di organizzazione di risorse nella sanità perun ulteriore tassello in questo mosaico" in cui c'è "ladel, ma anche dele della". Lo ha detto Filippo, senatore di Fratelli d'Italia, intervenendo al convegno di presentazione del libro 'Storia della medicina e dell'odontoiatria' di Michele Covelli, organizzato su proposta dello stesso senatore e svoltosi a Roma. Il testo non ha la presunzione di essere un sostituto ai libri di medicina, ma un 'instrumentum laboris' che accompagni non solo gli studenti, ma anche chiunque abbia un interesse alla conoscenza della materia.