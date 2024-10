Mbappé nell’occhio del ciclone in Svezia: sarebbe indagato per violenza sessuale, lui smentisce (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nome di Kylian Mbappé viene tirato in ballo da alcuni media svedesi, che parlano di un'indagine della procura di Stoccolma su una violenza sessuale avvenuta nell'albergo dove alloggiava il calciatore. Mbappé ha bollato tutto come una fake news. Fanpage.it - Mbappé nell’occhio del ciclone in Svezia: sarebbe indagato per violenza sessuale, lui smentisce Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nome di Kylianviene tirato in ballo da alcuni media svedesi, che parlano di un'indagine della procura di Stoccolma su unaavvenuta nell'albergo dove alloggiava il calciatore.ha bollato tutto come una fake news.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Mbappé indagato per violenza sessuale» - le accuse choc alla stella del Real Madrid : la denuncia di una donna in Svezia - «Stupro e violenza sessuale»: queste le accuse per Kylian Mbappé, che - stando al quotidiano Expressen - sarebbe indagato in Svezia per reati commessi lo scorso giovedì... (Leggo.it)