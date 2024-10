Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia? Lui smentisce: «Fake news» (Di martedì 15 ottobre 2024) Kylian Mbappé è indagato per stupro e violenza sessuale. Ad affermarlo è il quotidiano svedese Expressen, ripreso anche da Aftonblandet, secondo cui il fuoriclasse della Francia sarebbe stato accusato di aver abusato di una donna giovedì 10 ottobre a Stoccolma, dove ha trascorso una serata in compagnia di amici. La procura della capitale svedese ha confermato di aver aperto un’indagine per stupro, senza tuttavia citare il nome del calciatore o di altri soggetti coinvolti. Il talento del Real Madrid intanto ha replicato su X, parlando di «Fake news», e tramite una nota ufficiale del suo entourage, che ha protestato contro «voci calunniose e accuse infondate». Sul caso è intervenuto anche il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, che non ha convocato l’attaccante per problemi fisici: «È una notizia che non fa bene alla squadra». Lettera43.it - Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia? Lui smentisce: «Fake news» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Kylianper stupro e. Ad affermarlo è il quotidiano svedese Expressen, ripreso anche da Aftonblandet, secondo cui il fuoriclasse della Francia sarebbe stato accusato di aver abusato di una donna giovedì 10 ottobre a Stoccolma, dove ha trascorso una serata in compagnia di amici. La procura della capitale svedese ha confermato di aver aperto un’indagine per stupro, senza tuttavia citare il nome del calciatore o di altri soggetti coinvolti. Il talento del Real Madrid intanto ha replicato su X, parlando di «», e tramite una nota ufficiale del suo entourage, che ha protestato contro «voci calunniose e accuse infondate». Sul caso è intervenuto anche il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, che non ha convocato l’attaccante per problemi fisici: «È una notizia che non fa bene alla squadra».

