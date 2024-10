Maternità surrogata la storia di Maria Sole e Sergio | Trattati da criminali per aver messo al mondo una figlia Ora temiamo per lei

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 15 ottobre 2024) Filomena, il suo secondo nome, ha 19 mesi. «È una bambina testarda, una capatosta come la mamma», ci raccontaGiardini. È appena tornata dalla manifestazione organizzata a Roma dalle Famiglie Arcobaleno, a cui ha aderito anche l’Associazione Luca Coscioni, contro il disegno di legge Varchi che vuole rendere la gravidanza per altri (GPA) un reato universale. Domani, mercoledì 16 ottobre, il Senato darà il via libera definito alla proposta di Carolina Varchi di Fratelli d’Italia, già approvata alla Camera, e voluta da Giorgia Meloni, che estende la perseguibilità del reato dicomdai cittadini italiani all’estero. Filomena è nata con la gestazione per altri, ovvero la gravidanza portata avanti da una persona per conto di altre persone. Sua madre ha scoperto die una condizione congenita caratterizzata dalla mancata formazione parziale dell’utero.