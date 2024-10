Liberoquotidiano.it - Maternità surrogata: Fratoianni, 'ddl Varchi violento e demenziale'

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sono qui oggi insieme a molti esponenti di Sinistra Italiana al fianco delle Famiglie Arcobaleno e in Parlamento mi batto perché leggi sbagliate, violente e anche demenziali come il ddlnon passino". Lo afferma Nicolasegretario nazionale di Sinistra Italiana parlando con i cronisti in piazza Vidoni dove ha partecipato al presidio, organizzato dalle Famiglie Arcobaleno e dalle associazioni Lgbt, insieme ad una delegazione di SI con Vendola, Piccolotti e Grassadonia. "Mi auguro che la politica di questo Paese- prosegue il leader di SI - ricostruisca una sintonia con ciò che accade nella società, la società su queste questioni è mille molte più avanti e non basterà l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati della destra che impone il panpenalismo, la punizione, la vendetta contro tutto ciò che è dissonante rispetto alla loro ortodossia retrograda.