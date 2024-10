Manuel Mastrapasqua, l'autopsia e il ruolo dei genitori di Daniele Rezza: cosa sappiamo dell'omicidio di Rozzano (Di martedì 15 ottobre 2024) È prevista per domani l'autopsia sul corpo di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Rozzano, nel Milanese, da Leggo.it - Manuel Mastrapasqua, l'autopsia e il ruolo dei genitori di Daniele Rezza: cosa sappiamo dell'omicidio di Rozzano Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È prevista per domani l'sul corpo di, il 31enne ucciso con una coltellata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a, nel Milanese, da

Omicidio Manuel Mastrapasqua - il 19enne Daniele Rezza : “Volevo costituirmi ma i miei genitori non mi credevano” - L'interrogatorio di Daniele Rezza, che la notte di venerdì 11 ottobre a Rozzano (Milano) ha ucciso Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie. "Mio padre diceva: Sarà stato qualcun altro. I miei genitori avevano capito tutto, ma credo non volessero accettare la cosa"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Rozzano - il 19enne Daniele Rezza resta in carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua : cosa sappiamo finora - L’incontro con Mastrapasqua e l’accoltellamento «Appena l’ho visto in lontananza – prosegue l’interrogatorio riportato nel provvedimento del giudice – mi è partita la decisione di prendergli tutto, tutto quello che aveva. Il giovane, con altri due processi alle spalle, tra cui quello che si celebrerà domani al Tribunale dei Minorenni per il furto di un motorino, rubato quando aveva ... (Open.online)

Manuel Mastrapasqua - l’arrivo a Rozzano e l’incontro con l’assassino : la ricostruzione dell’omicidio minuto per minuto - Le ultime ore di vita di Manuel Mastrapasqua, riprese dalle telecamere di sorveglianza di Rozzano e del supermercato di Milano dove il 31enne lavorava. Sono queste immagini che hanno potuto chiarire come è morto il ragazzo, ucciso dal 19enne Daniele Rezza.Continua a leggere . (Fanpage.it)