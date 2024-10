Manovra, via libera dal Cdm: interventi per 30 miliardi lordi (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera dal Consiglio dei Ministri alla Manovra per il 2025 da 30 miliardi lordi. Il disegno di legge di bilancio – fa sapere il Mef – “in linea con l’approccio serio e responsabile” dei provvedimenti economici approvati finora dal governo, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Con la legge di Bilancio si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento delle aliquote Irpef articolata su tre scaglioni già in vigore nell’anno in corso. Sulle pensioni la Manovra approvata dal Cdm conferma le misure dello scorso anno e potenzia quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a lavoro. Lapresse.it - Manovra, via libera dal Cdm: interventi per 30 miliardi lordi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Viadal Consiglio dei Ministri allaper il 2025 da 30. Il disegno di legge di bilancio – fa sapere il Mef – “in linea con l’approccio serio e responsabile” dei provvedimenti economici approvati finora dal governo, disponecon effetti pari, in termini, a circa 30nel 2025, più 35nel 2026 e oltre 40nel 2027. Con la legge di Bilancio si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento delle aliquote Irpef articolata su tre scaglioni già in vigore nell’anno in corso. Sulle pensioni laapprovata dal Cdm conferma le misure dello scorso anno e potenzia quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a lavoro.

