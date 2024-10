Manovra Salvini | 35 miliardi da banche da investire in Sanità

Manovra, Salvini: “3,5 miliardi da banche da investire in Sanità” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni. All’ordine del giorno, sul tavolo dell'esecutivo, la legge di Bilancio 2025, il decreto fiscale collegato, il Documento programmatico di bilancio (Dpb), e – aggiunta dell’ultima ora – il disegno legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise. "Vittoria Lega. L'articolo Manovra, Salvini: “3,5 miliardi da banche da investire in Sanità” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni. All’ordine del giorno, sul tavolo dell'esecutivo, la legge di Bilancio 2025, il decreto fiscale collegato, il Documento programmatico di bilancio (Dpb), e – aggiunta dell’ultima ora – il disegno legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise. "Vittoria Lega. L'articolo: “3,5dadain” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Manovra, Salvini: "3,5 miliardi da banche da investire in Sanità"