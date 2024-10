Ilrestodelcarlino.it - Mangiatori compulsivi: quando il cibo diventa una dipendenza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Gli 'Overeaters Anonymus' esistono da oltre quarant’anni e oggi sono presenti in ogni regione italiana. Ci si riunisce in gruppo per discutere con persone che hanno lo stesso problema. La convention a Rimini aperta al pubblico