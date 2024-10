"Mamma guarda come mi diverto". Marco Panichi "beccato" così (mentre Jannik giocava) | Foto (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo staff di Jannik Sinner come una grande famiglia. Lo conferma un post del suo nuovo preparatore atletico Marco Panichi. Dopo la vittoria del tennista altoatesino, l'allenatore ha pubblicato una Foto con tanto di hashtag "Mamma guarda come mi diverto" e la canzone dei Coldplay ‘Viva la vida' come sottofondo. I membri del team di Jannik hanno infatti seguito il match di Shanghai nel box loro riservato sulle tribune, con alle loro spalle il terzetto formato da Roger Federer, Carlos Alcaraz e il suo coach Juan Carlos Ferrero, tutti ex numero al mondo. Da qui il messaggio di Panichi: "Si è mai vista una concentrazione di numeri uno in così pochi metri quadrati? Tre dietro e due davanti!", ha scritto il preparatore, aggiungendo gli hashtag #unpodipressione e #mamaguardacomemidiverto. Liberoquotidiano.it - "Mamma guarda come mi diverto". Marco Panichi "beccato" così (mentre Jannik giocava) | Foto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo staff diSinneruna grande famiglia. Lo conferma un post del suo nuovo preparatore atletico. Dopo la vittoria del tennista altoatesino, l'allenatore ha pubblicato unacon tanto di hashtag "mi" e la canzone dei Coldplay ‘Viva la vida'sottofondo. I membri del team dihanno infatti seguito il match di Shanghai nel box loro riservato sulle tribune, con alle loro spalle il terzetto formato da Roger Federer, Carlos Alcaraz e il suo coach Juan Carlos Ferrero, tutti ex numero al mondo. Da qui il messaggio di: "Si è mai vista una concentrazione di numeri uno inpochi metri quadrati? Tre dietro e due davanti!", ha scritto il preparatore, aggiungendo gli hashtag #unpodipressione e #mamami

"Mamma guarda come mi diverto". Il preparatore atletico di Sinner "beccato" così (mentre Jannik giocava) | Foto - Lo staff di Jannik Sinner come una grande famiglia. Da qui il messaggio di Panichi: "Si è mai vista una concentrazione di numeri uno in così pochi metri quadrati? Tre dietro e due davanti!", ha scritto il preparatore, aggiungendo gli hashtag #unpodipressione e #mamaguardacomemidiverto. Dopo la vittoria del tennista altoatesino, l'allenatore ha pubblicato una foto con tanto di hashtag "mamma ... (Liberoquotidiano.it)

L’ex preparatore di Djokovic : “Mamma guarda come mi diverto”. Il nuovo staff di Sinner è già famiglia - Arriva il messaggio di Panichi, ex di Djokovic, dopo il trionfo di Sinner sul serbo in finale a Shanghai. Marco Panichi, il nuovo preparatore atletico di Jannik Sinner, è già diventato parte della 'famiglia' tennistica del campione azzurro, così come il fisioterapista Badio: aria buona di cui l'altoatesino ha bisogno. (Fanpage.it)

