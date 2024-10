Riminitoday.it - Maltratta e aggredisce la madre malata di tumore, arrestato per la seconda volta

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si sono aperte nuovamente le porte del carcere per un romeno 25enne, per la, con le accuse dimenti nei confronti della. Il giovane è finito in manette per un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del sostituto