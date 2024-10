Mafia garganica, in corso maxi-operazione interforze: arresti e sequestri (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una maxi operazione interforze, denominata 'Mari e monti', è in corso da questa mattina contro la Mafia garganica con numerosi arresti e ingenti sequestri patrimoniali. Personale dell’Arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza stanno eseguendo, a Foggia ed altre località del territorio nazionale, diversi provvedimenti giudiziari per associazione Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una, denominata 'Mari e monti', è inda questa mattina contro lacon numerosie ingentipatrimoniali. Personale dell’Arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza stanno eseguendo, a Foggia ed altre località del territorio nazionale, diversi provvedimenti giudiziari per associazione

Puglia - vasta operazione contro la mafia garganica : arresti e sequestri - Una maxi operazione contro la mafia garganica è stata condotta da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che stanno eseguendo, a Foggia e in altre località del territorio nazionale, diversi provvedimenti giudiziari per i reati di associazione mafiosa, traffico di droga ed estorsioni. Prevista, per far luce sui dettagli, una conferenza stampa con il Procuratore Distrettuale di Bari presso ... (Tg24.sky.it)

Maxi operazione contro la mafia garganica - Maxi operazione contro la mafia garganica: dall’alba di oggi, agenti della polizia, dei carabinieri e uomini della guardia di finanza stanno eseguendo, a Foggia ed altre località del territorio nazionale, plurimi provvedimenti giudiziari per i reati di associazione mafiosa, traffico di droga... (Foggiatoday.it)