Macheda ex compagno di McTominay allo United | Se un allenatore come Conte chiama è difficile dire di no

(Di martedì 15 ottobre 2024) Federico, giocatore dell’Asteras Tripolis, ediha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoliè un acquisto della Madonna «lo conosco abbastanza. Ero quasi in prima squadramentre lui con giocava con gli under 16. All’epoca non aveva questa fisicità ma si vedeva che era un bravissimo ragazzo. Sononto che si stia ambientando bene a Napoli e lo sta facendo rapidamente. Quando cambi campionato non è facile e l’approccio che ha avuto dimostra la sua voglia e capacità di accettare nuove sfide. È un calciatore tuttofare. Bravo ad inserirsi in zona gol e ad aiutare in fase di non possesso. È un lavoratore vero e lo definirei un acquisto della Madonna. La presenza diha inciso molto. Quando uncosi ti vuole in squadra èdi no.