Maceratese femminile a valanga nel debutto (Di martedì 15 ottobre 2024) Vittoria travolgente della Cf Maceratese in casa della Polisportiva Mandolesi nella prima giornata del campionato di Eccellenza femminile. Bottino pieno per le biancorosse al "Pelloni" di Porto San Giorgio. Dopo la vittoria di due settimane fa in Coppa Marche contro la Sangiustese, la Cf Maceratese apre il campionato con il punteggio di 0-7. La sfortunata autorete delle locali, la doppietta di Stollavagli e i sigilli di Fermani, Salvucci, Micheloni e Leskaj consentono alla Rata di bissare il successo in un terreno ostico. "La squadra è stata sempre sul pezzo e ha meritato i tre punti – commenta il tecnico Claide Torresi – il risultato può risultare bugiardo visto che le nostre avversarie hanno creato diverse occasioni. Abbiamo fatto una buona partenza che sarà di aiuto in vista delle prossime gare di campionato". Ilrestodelcarlino.it - Maceratese femminile a valanga nel debutto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Vittoria travolgente della Cfin casa della Polisportiva Mandolesi nella prima giornata del campionato di Eccellenza. Bottino pieno per le biancorosse al "Pelloni" di Porto San Giorgio. Dopo la vittoria di due settimane fa in Coppa Marche contro la Sangiustese, la Cfapre il campionato con il punteggio di 0-7. La sfortunata autorete delle locali, la doppietta di Stollavagli e i sigilli di Fermani, Salvucci, Micheloni e Leskaj consentono alla Rata di bissare il successo in un terreno ostico. "La squadra è stata sempre sul pezzo e ha meritato i tre punti – commenta il tecnico Claide Torresi – il risultato può risultare bugiardo visto che le nostre avversarie hanno creato diverse occasioni. Abbiamo fatto una buona partenza che sarà di aiuto in vista delle prossime gare di campionato".

