Luis Enrique e la perdita della figlia: "Xana è con noi, io mi considero comunque fortunato" (Di martedì 15 ottobre 2024) Luis Enrique si apre e parla del dolore legato alla perdita della piccola Xana, la figlia che se n`è andata ad appena 9 anni a causa di un Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024)si apre e parla del dolore legato allapiccola Xana, lache se n`è andata ad appena 9 anni a causa di un

Luis Enrique torna sulla morte di sua figlia Xana : «Sono stato 9 anni meravigliosi : mi sento fortunato o no? Ecco la verità» - Calcio e non solo nel progetto prodotto da Movistar: […]. Luis Enrique, tecnico del PSG, ha ricordato in un documentario Xana, la figlia venuta a mancare all’età di 9 anni: le sue parole In Spagna è uscita la docuserie No tenéis ni **** idea, una serie che racconta a 360° il tecnico del PSG Luis Enrique. (Calcionews24.com)

Luis Enrique - il commovente ricordo della figlia scomparsa : «Sul piano spirituale è con noi. Penso ci veda ancora» (VIDEO) - Movistar+ ha pubblicato sulla propria piattaforma la terza parte del documentario, dove Luis Enrique ricorda in maniera commovente la figlia Xana, scomparsa a 9 anni a causa di un tumore alle ossa. Ma tua figlia è morta quando aveva 9 anni… Mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. Luis Enrique, via @MovistarFutbol. (Ilnapolista.it)

Luis Enrique ricorda la figlia Xana : “Ha vissuto con noi anni meravigliosi - ogni giorno parliamo di lei” - Non solo calcio nella mini-serie ‘No tenéis ni **** idea‘, trasmessa su Movistar+, in cui Luis Enrique ha mostrato il dietro le quinte della sua vita, raccontandosi a 360 gradi. “Posso considerarmi fortunato o sfortunato? Personalmente mi ritengo fortunato, molto fortunato. twitter. Io invece dico che mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. (Sportface.it)