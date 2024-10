L’ottimistico ripensamento delle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante gli anni all’opposizione, è stato facile per il primo ministro britannico, Keir Starmer, fare grandi promesse; fosse sui principi di vita pubblica o su un riavvicinamento all’Unione Europea. Ma ora, al governo, trasformare le parole in realtà e trasformarle in politiche concrete si sta rivelando un compito più difficile del previsto. «Sono così determinato a lasciarci alle spalle gli anni della Brexit e stabilire un rapporto più pragmatico e maturo con l’Unione Europea», aveva dichiarato il premier britannico prima del suo incontro di settimana scorsa a Bruxelles con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Linkiesta.it - L’ottimistico ripensamento delle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Durante gli anni all’opposizione, è stato facile per il primo ministro britannico, Keir Starmer, fare grandi promesse; fosse sui principi di vita pubblica o su un riavvicinamento all’. Ma ora, al governo, trasformare le parole in realtà e trasformarle in politiche concrete si sta rivelando un compito più difficile del previsto. «Sono così determinato a lasciarci alle spalle gli anni della Brexit e stabilire un rapporto più pragmatico e maturo con l’», aveva dichiarato il premier britannico prima del suo incontro di settimana scorsa a Bruxelles con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione

L’ottimistico ripensamento delle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea - È chiaro che il Regno Unito sta cercando di riposizionarsi in un contesto internazionale in cui la cooperazione con Bruxelles non è solo utile, ma necessaria. Da un lato vi è la volontà di evitare un inasprimento delle relazioni con Londra senza una reale necessità, ma dall’altro emerge l’esigenza, per Bruxelles, di non farsi trascinare da promesse vaghe o tentativi del Regno Unito di ... (Linkiesta.it)