LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 7-4, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Zalgiris, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 3^ giornata dell’di. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 0-2 - Eurolega basket in DIRETTA : iniziato il 1° quarto! - Dopodiché c’è stata la trasferta a Villeurbanne, dove il finale di partita non ha strizzato l’occhio a Banchi e compagni. I rivali odierni hanno conquistato una pesante vittoria nella prima partita contro il molto quotato Barcellona, imponendosi per 74-67 davanti ai propri tifosi. 20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Fallo di Pajola, primo della partita. (Oasport.it)

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : tra poco si parte - 20:00 Buonasera a tutti, tra circa mezz’ora inizierà l’incontro di Eurolega tra Virtus e Zalgiris! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per la terza giornata di Eurolega 2024 tra Virtus Segafredo Bologna e Zalgiris Kaunas. 15 Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo, che dolori hanno dato all’Italia al pre-olimpico. (Oasport.it)

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS _____________________________________________________ The post LIVE – ... (Sportface.it)