LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 63-62, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Zalgiris, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 3^ giornata dell’di. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 56-62 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani vicini a metà 4° periodo - Palla Virtus. 9’03” Hackett risolve con una deviazione, palla Zalgiris. Fallo di Belinelli, quarto di squadra. 21:10 Si va all’intervallo lungo con la Virtus che sprofonda quindi a -14, in una gara a punteggio basso, dopo che aveva ricucito un disavanzo di 10 punti. 8’03” Altro brutto attacco della Virtus, Pajola spende il fallo e ferma la transizione. (Oasport.it)

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 52-60 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani in rimonta nel 3° periodo - 43-49 Due su due per il georgiano. 30 PALLA A DUE! Si comincia. Palla Virtus. Di fisicità ed esperienza invece Arnas Butkevicius, che dolori ha dato all’Italia al pre-olimpico. 15-14 Meno uno dello Zalgiris grazie a una coppia di canestri da due punti. 15-19 Tre di Francisco. 12-8 Uno su due per lui. (Oasport.it)

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 52-60 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - it, tutto pronto all’Unipol Arena per il match tra Virtus Segafredo Bologna e Zalgiris Kaunas! Le V nere di coach Banchi cercano la prima vittoria stagionale in Eurolega, attenzione però ai lituani allenati da un altro coach italiano come Andrea Trinchieri! The post LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 52-60, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)