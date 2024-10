LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 52-60, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Zalgiris, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 3^ giornata dell’di. Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 43-49 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani in rimonta nel 3° periodo - 35-47 Dentro! 34-47 Belinelli per Diouf, canestro e tiro libero! 32-47 Ulanovas, ancora a segno. Prima dei 2 liberi, Timeout! 4’13” Finta di Tucker che parte sulla linea di fondo, ha intenzioni bellicose, subisce il fallo e va in lunetta. 3’04” Dormita della difesa di Bologna, due liberi per Mirutis. (Oasport.it)

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 41-49 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 30 – Inizia la partita! 20. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L'EUROLEGA IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS 41-49 _____________________________________________________ 25? – Belinelli a segno, 41-49 25? – Prova a rimanere attaccata la Virtus, che deve risalire da -10: 39-49 23? – Ancora Pajola, che si ...

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 34-47 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Zalgiris, sfida valida come 3^ giornata dell'Eurolega 2024/2025 di basket. it, tutto pronto all'Unipol Arena per il match tra Virtus Segafredo Bologna e Zalgiris Kaunas! Le V nere di coach Banchi cercano la prima vittoria stagionale in Eurolega, attenzione però ai lituani allenati da un altro coach italiano come Andrea Trinchieri!