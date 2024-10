LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 39-27, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Messina hanno centrato la prima vittoria nel torneo nello scorso turno, battendo Paris in una partita complicata e risolta nel finale. Ora arriva questa trasferta di altissimo LIVEllo contro un’altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. I greci hanno anch’essi vinto la scorsa settimana battendo lo Zalgiris dopo aver perso contro il Fenerbahce nella prima giornata. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’Eurolega IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Olympiacos-Olimpia Milano 39-27 21:14 – Si riparte. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 3^ giornata dell’di. Gli uomini di coach Messina hanno centrato la prima vittoria nel torneo nello scorso turno, battendo Paris in una partita complicata e risolta nel finale. Ora arriva questa trasferta di altissimollo contro un’altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. I greci hanno anch’essi vinto la scorsa settimana battendo lo Zalgiris dopo aver perso contro il Fenerbahce nella prima giornata. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F539-27 21:14 – Si riparte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 33-24 - Eurolega basket in DIRETTA : altro mini-strappo dei padroni di casa - i meneghini cercano di reagire - 20:01 L’Olympiacos Pireo ha lo stesso bilancio dell’Olimpia con un successo ed una sconfitta in due giornate fin qui disputate: dopo il ko esterno contro il Fenerbahce Istanbul, infatti, i greci hanno rialzato prontamente la testa la settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas prossimo avversario dei milanesi. (Oasport.it)

LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 23-20 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Ora arriva questa trasferta di altissimo livello contro un’altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. 14-9 6? – Gioco da tre completato per Leday. 23-20 FINE PRIMO QUARTO 23-17 10? – Finale incredibile di quarto: canestro di Vezenkov poi Bolmaro perde subito palla permettendo a Papanikolau di metterne altri due. (Sportface.it)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : inizia la partita al Pireo - c’è Bolmaro in panchina per i milanesi - I due fuoriclasse saranno chiamati nuovamente a trascinare i compagni in un clima infuocato, con Dimitrijevic pronto a dettare i ritmi di gioco. 19:55 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Olympiacos Pireo-Olimpia Milano, terza giornata dell’Eurolega di basket 2024! Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla ... (Oasport.it)