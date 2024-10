LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 6-74 primo turno Atp Almaty 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 6-7(4), primo turno Atp Almaty 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Virtanen, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Almaty 2024 (cemento indoor). Il top ottanta ligure è reduce dal Challenger di Hangzhou, dove è stato eliminato ai quarti di finale. L’urna gli ha riservato il ventitreenne finlandese, numero 116 della classifica mondiale, che quest’anno ha raggiunto il secondo round sia a Wimbledon sia agli US Open, in tutti e due i casi dopo aver vinto ben tre partite nel tabellone di qualificazione. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Fognini che partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. La velocità della superficie, infatti, ben si addice alle caratteristiche tecniche di Virtanen, tennista abituato a spingere molto sia con il servizio sia con entrambi i fondamentali da fondocampo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il top ottanta ligure è reduce dal Challenger di Hangzhou, dove è stato eliminato ai quarti di finale. L’urna gli ha riservato il ventitreenne finlandese, numero 116 della classifica mondiale, che quest’anno ha raggiunto il secondo round sia a Wimbledon sia agli US Open, in tutti e due i casi dopo aver vinto ben tre partite nel tabellone di qualificazione. Tra i due giocatori si tratta delscontro diretto della carriera, conche partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. La velocità della superficie, infatti, ben si addice alle caratteristiche tecniche di, tennista abituato a spingere molto sia con il servizio sia con entrambi i fondamentali da fondocampo.

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 5-5, primo turno Atp Almaty 2024: RISULTATO in DIRETTA
6-3 in 28 minuti di gioco. Ad attendere il vincitore agli ottavi di finale c'è già il russo Karen Khachanov, terza forza del tabellone e che ha pertanto potuto usufruire di un bye all'esordio. A breve i due giocatori faranno il loro ingresso in campo. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 08.

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 4-3, primo turno Atp Almaty 2024: RISULTATO in DIRETTA
Immediata reazione di Fabio. Per lui tre game di battuta a zero e un break subito (tutti e 4 i punti li ha persi nel terzo gioco).

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 2-2, primo turno Atp Almaty 2024: RISULTATO in DIRETTA
2-4 PRIMO SET – Già 4 ace per Virtanen, avanti nel punteggio. Immediata reazione di Fabio. Purtroppo non è facile visto che Virtanen tira molto forte e cerca di chiudere in fretta. 5-3 PRIMO SET – Virtanen consolida agevolmente il break di vantaggio.