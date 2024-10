Bergamonews.it - L’insospettabile dipendente accusato di aver rubato 112mila euro al Galli. Il preside: “Mi sento ingannato”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. “Il miglior direttore del mondo”, lo celebravano i colleghi su Facebook. Sarà, ma le indagini della Guardia di Finanza rischiano di mettere a dura prova la veridicità di questo appellativo, dato che gli inquirenti definiscono P.D. (queste le iniziali di nome e cognome) “gravemente indiziato di peculato di risorse finanziarie pubbliche”, per via di “molteplici condotte distrattive di denaro sottratto alle casse scolastiche tra il 2018 e il 2023”. Denaro “destinato, attrso diversi sotterfugi, a spese personali”. Le casse scolastiche in questione sono quelle dell’Istituto Superiore Guidodi via Gavazzeni, in città. Qui l’uomo, 54 anni, ha lavorato in qualità di direttore pro tempore dei Servizi generali amministrativi (Dsga). Una figura importante, chiamata a gestire l’aspetto organizzativo dei servizi generali e delle attività amministrativo-contabili della scuola.