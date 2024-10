Libano, Meloni: ‘ritiro Unifil sarebbe grave errore’ (Di martedì 15 ottobre 2024) “Pretendiamo la sicurezza dei nostri militari, la piena applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu, ne ho discusso personalmente con Netanyahu domenica. Oggi la posizione del governo israeliano è un ritiro della missione Unifil, credo che un ritiro su richiesta unilaterale sarebbe un grave errore, minerebbe la credibilità della missione stessa e dell’Onu Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Pretendiamo la sicurezza dei nostri militari, la piena applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu, ne ho discusso personalmente con Netanyahu domenica. Oggi la posizione del governo israeliano è un ritiro della missione, credo che un ritiro su richiesta unilateraleunerrore, minerebbe la credibilità della missione stessa e dell’Onu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - Usa a Israele : “Garantire sicurezza Unifil” - (Adnkronos) – Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro… L'articolo Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Libano - Usa a Israele : “Garantire sicurezza Unifil” - (Adnkronos) – Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". Lo ha riferito Haaretz, precisando che durante un colloquio Austin ha ribadito al suo omologo […] The post Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” appeared first on L'Identità. E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo gli attacchi delle Idf contro la ... (Lidentita.it)

Libano - Usa a Israele : “Garantire sicurezza Unifil” - E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo gli attacchi delle Idf […]. Fonti Tel Aviv: "Risposta a Iran ancora in fase di pianificazione" Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". Austin ha quindi ribadito "il sostegno incrollabile" degli Stati Uniti riguardo il diritto di Israele all'autodifesa. (Sbircialanotizia.it)