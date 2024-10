Lecce, due nuove scuole dal 2025: Castromediano e Grandi insieme. Al De Amicis partono le medie (Di martedì 15 ottobre 2024) Due nuovi istituti comprensivi a Lecce dal prossimo anno scolastico. La proposta nasce dalla volontà delle scuole di operare una riorganizzazione sul territorio, completando di fatto la Quotidianodipuglia.it - Lecce, due nuove scuole dal 2025: Castromediano e Grandi insieme. Al De Amicis partono le medie Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Due nuovi istituti comprensivi adal prossimo anno scolastico. La proposta nasce dalla volontà delledi operare una riorganizzazione sul territorio, completando di fatto la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce - due nuove scuole dal 2025 : Castromediano e Grandi insieme. Al De Amicis partono le medie - Due nuovi istituti comprensivi a Lecce dal prossimo anno scolastico. La proposta nasce dalla volontà delle scuole di operare una riorganizzazione sul territorio, completando di fatto la... (Quotidianodipuglia.it)

Italia - maltempo : Romagna in codice rosso. Fra le zone in allerta il tarantino e il Salento che è in arancione Protezione civile - previsioni meteo. Nel leccese scuole chiuse in alcuni Comuni - Nel leccese scuole chiuse in alcuni Comuni. . ” Rischio:, secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati su Puglia meridionale. L'articolo Italia, maltempo: Romagna in codice rosso. (Noinotizie.it)

A Lecce fa troppo caldo nelle scuole - classi senza aria condizionata : i genitori portano i ventilatori - L'articolo A Lecce fa troppo caldo nelle scuole, classi senza aria condizionata: i genitori portano i ventilatori sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La mancanza di un impianto di raffrescamento funzionante ha creato problemi di calore nelle aule, rendendo difficile la permanenza degli alunni. (Orizzontescuola.it)