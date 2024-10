Lecce, ascensori guasti in ospedale: neomamma partorisce sul pavimento davanti alla cabina (Di martedì 15 ottobre 2024) Una donna di Tuglie è stata costretta a dare alla luce il suo bambino sul pavimento del piano terra dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce perché l'ascensore, uno dei pochi funzionanti all'interno del nosocomio e congestionato dalle troppe chiamate, non è arrivato in tempo. La mamma e il neonato sono stati poi assistiti dal personale sanitario e stanno bene. Fanpage.it - Lecce, ascensori guasti in ospedale: neomamma partorisce sul pavimento davanti alla cabina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una donna di Tuglie è stata costretta a dareluce il suo bambino suldel piano terra dell'Vito Fazzi diperché l'ascensore, uno dei pochi funzionanti all'interno del nosocomio e congestionato dalle troppe chiamate, non è arrivato in tempo. La mamma e il neonato sono stati poi assistiti dal personale sanitario e stanno bene.

