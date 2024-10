Modenatoday.it - Lavori alla Complanarina, tre notti di chiusura per Modena Sud

(Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono iper ladinell'area dell'intersezione con via Vignolese, dove già da tempo è in funzione la rotatoria provvisoria. Per agevolare il cantiere, nelle tredi giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di