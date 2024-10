L’Albania si avvicina all’ingresso nell’Ue | aperti i primi capitoli negoziali Ma i nuovi centri per migranti potrebbero essere fuori legge

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sono partiti ufficialmente i negoziati per l’adesione delall’Unione europea. Nella riunione di oggi, martedì 15 ottobre, in Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei «Fondamentali», che contiene a sua volta cinquetematici. L’annuncio è arrivato da Oliver Varhelyi, commissario europeo uscente all’Allargamento, che su X parla di un «traguardo importante» a cui si è potuti arrivare grazie alle tante riforme approvate da Tirana in questi anni su richiesta di Bruxelles. «È una pietra miliare storica in un viaggio condiviso verso l’intera riunificazione europea», ha esultato Edi Rama, premier albanese. Un «momento storico» Le nuove regole sull’allargamento prevedono che i negoziati sui fondamentali siano ie gli ultimi a esser chiusi.