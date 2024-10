Ladispoli in arrivo il 31 ottobre la sfilata zombie

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 152024 – “Aè inla festa più paurosa dell’anno. Il 31viale Italia e Piazza Rossellini ospiteranno un evento per grandi e piccini con tanta musica, divertimento e”. Con queste parole l’Assessore al turismo e eventi, Marco Porro, ha annunciato che è pronto il programma per la festa di Halloween. “L’appuntamento – ha proseguito Porro – è per giovedì 31alle 16:30 in viale Italia, nell’ultimo tratto di fronte la stazione di, tra Piazzale Roma e via Bari. Sono inviate a partecipare tutte le scuole materne, elementari e medie, tutte le associazioni, le scuole di ballo e tutti coloro che avranno voglia di divertirsi. Ovviamente la regola per partecipare alla festa è solo una: travestirsi da”.