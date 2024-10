Ilpescara.it - La sospensiva sui cervi non spaventa la Regione, l'assessore Imprudente: "Certi di non aver commesso forzature"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si dice “fiducioso” dell’esito dell’udienza del 7 novembre l’Emanuelenella convinzione che lanon abbia “alcuna forzatura nel prevedere, come in tutte le altre regioni italiane in cui si pratica da decenni la selezione del cervo, una gestione faunistica