Quicomo.it - La protesta con le candele nel cortile del Comune per salvare 8 scuole dalla chiusura

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non si fermano le proteste da parte dei genitori per impedire ladi 8di Como. Erano in tanti i manifestanti, accompagnati dai loro bambini, a tenere in mano una candela simbolo dellacostante ma pacifica del movimento di cittadini che si è schierato contro le decisioni