La frecciata di Enrico Letta a Renzi | Perché mi sono dimesso? Se perdi fai un passo indietro Ma c’è chi fa il contrario…

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 15 ottobre 2024)torna in tv per la prima volta da quando ha lasciato (per la seconda volta) la politica italiana, e Corrado Augias freme dalla voglia di capire cosa ci sia dietro. I due si incontrano nello studio di Di Martedì su La7. E nonappena l’ex premier si accomoda sulla sua poltrona, la storica firma di Repubblica sale in pressing: «, mase n’è andato?». Il riferimento è alle dimissioni da deputato date dal dirigente pisano. Che torna ora a vestire i panni dell’accademico: ha accettato infatti la direzione della IE School of Politics, Economics and Global Affairs di Madrid. La decisione diera più che meditata, e la risposta è più che pronta. «Per due motivi», spiega l’ex premier. «Primo,credo che chi perde le elezioni debba fare un».