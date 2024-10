Sbircialanotizia.it - Kinder Sorpresa compie 50 anni: i festeggiamenti sono in stile ‘Willy Wonka’

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ferrero mette in palio 50 visite alla 'fabbrica di cioccolato' dove nascono gli iconici ovetti50e festeggia in pienoWilly Wonka. Proprio come il noto personaggio di 'La fabbrica di cioccolato', anche Ferrero apre le porte del suo laboratorio ai fortunati che troveranno unadorata all'interno dell'iconico ovetto