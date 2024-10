Agrigentonotizie.it - Kamarat, primo posto e bel calcio: il presidente Traina traccia un bilancio iniziale

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si è conclusa la 5ª giornata del girone C di Promozione che vede il dominio delcon 12 punti in classifica, merito di una sola sconfitta e quattro vittorie consecutive.La squadra delGiulianoha superato, in rimonta, l’Aragona grazie alle reti del capitano Vito Lupo