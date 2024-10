Iss, più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Riformare i congedi per i padri per assicurare la salute e il benessere delle bambine e dei bambini e correggere l’ineguale distribuzione della cura e favorire l’occupazione femminile, e dunque anche la natalità, allineando l’Italia, che è uno dei Paesi europei con il minor numero di giorni di congedo adeguatamente retribuiti per i L'articolo Iss, più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Riformare iper iper assicurare lae il benessere delle bambine e dei bambini e correggere l’ineguale distribuzione della cura e favorire l’occupazione femminile, e dunque anche la natalità, allineando l’Italia, che è uno dei Paesi europei con il minor numero di giorni di congedo adeguatamente retribuiti per i L'articolo Iss, piùaideiperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Iss - più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme - 6) Prevedere l'anticipo da parte dello Stato dei compensi per i congedi alle aziende, per venire incontro alle esigenze della piccola e media impresa. I promotiri chiedono anche di cambiare il nome da 'congedi parentali' a 'congedi genitoriali'. 3) Estendere la platea degli aventi diritto al congedo di paternità e al congedo genitoriale ai padri freelance, iscritti alla Gestione separata, ... (Liberoquotidiano.it)